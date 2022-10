Transporte coletivo de Cachoeiro terá passagem gratuita no 2º turno da eleição

Por Redação - Redação 24

Advertisement

Advertisement

Os cachoeirenses poderão contar com passe livre no transporte coletivo municipal para ir votar no segundo turno das Eleições 2022. O decreto que estabelece a gratuidade das passagens no dia 30 de outubro foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (24).

Advertisement

Continua depois da publicidade

Adotada em diversos municípios brasileiros, a medida foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na última semana, como forma de facilitar o acesso aos locais de votação, garantir o direito constitucional ao voto a todos e diminuir o índice de abstenção.

De acordo com o decreto municipal, no domingo da eleição, os ônibus circularão seguindo uma escala especial de horários, a ser definida e divulgada pelo consórcio que opera o serviço de transporte coletivo da cidade.

Os horários poderão ser consultados no site novotrans.com.br/horarios.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].