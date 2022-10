“Terei capacidade de governar o ES com qualquer presidente que for eleito”, diz Casagrande

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 105

O governador do Espírito Santo e candidato a reeleição, Renato Casagrande (PSB-40), cumpriu agenda em Cachoeiro de Itapemirim na manhã deste domingo (23), e voltou a afirmar que terá “toda capacidade de conversar com qualquer presidente que for eleito, seja Lula ou Bolsonaro”.

A afirmativa foi feita durante uma coletiva para a imprensa da região, no aeroporto municipal ‘Raymundo Andrade’. Segundo ele, é importante o capixaba questionar: “O que nós queremos para os próximos quatro anos? Estamos vivendo um momento importante na política brasileira e capixaba, e agora não votamos em número, votamos em projetos” pontuou.

Casagrande ressaltou que o segundo turno é comparação de projetos dos candidatos. “No primeiro turno, as pessoas não prestaram atenção no trabalho e sim da ideologia, e política nacional. Mas, no segundo turno as pessoas estão reflexivas. Mesmo tendo uma posição política nacional, as pessoas estão pensando e vão decidir o que é melhor para o Estado. Compreendo que no segundo turno as pessoas coloquem mais o pé no chão”, continua.

“Não quero um governo de continuidade. Meu governo para os próximos quatros anos será um novo governo, com nova equipe e novos desafios. O que tem de bom nisso é que as obras em andamento vão continuar. Existe o risco de parar se eu não continuar. A base de Estado organizado vai nos permitir avançarmos na área de infraestrutura no Sul do Estado para geração de renda e empregos. Com o DesenvolvES, com taxa Selic, poderemos igualar a região Sul com a região Norte e Nordeste. Além disso, vamos recuperar nos próximos quatro anos os investimentos na educação e consolidar a micro regionalização na saúde, e com o fortalecimento do Hospital do Aquidadan, Evangélico e Santa Casa. Nesta semana, através de uma parceria do governo estadual com o Governo Federal, repassamos a primeira parcela para o investimento do Hospital do Câncer, que é uma grande conquista para a região”, garante Casagrande.

“Serei submisso a decisão soberana do povo capixaba”

Casagrande também reafirmou que vai respeitar a decisão dos capixabas nas urnas, mas que tem “a obrigação de alertar o que está em jogo nesse momento no Espírito Santo.

Quanto ao diálogo com os novos deputados federais, estaduais e senador eleito, Casagrande garante que não terá dificuldade. “A maioria dos deputados federais eleitos tem uma relação comigo. Tenho também uma boa relação com os senadores Fabiano Contarato e Marcos do Val, e não terei dificuldade de dialogar com Magno Malta. Tenho um compromisso com a população capixaba. Meu adversário não tem essa capacidade. O interesse do Espírito Santo sempre esteve a cima em todos os mandatos que exerci. Por isso, estamos fazendo a defesa do nosso projeto. O Estado é respeitado pelos capixabas e pelos brasileiros pela sua capacidade financeira, organização e reage a qualquer fato”, pontua.

Assim que chegou à Cachoeiro de Itapemirim, Casagrande foi recebido pelo presidente da 2 Subseção da OAB/ES, Adílio Neto, que reafirmou o apoio da entidade na reeleição do governador. “São apoios importantes. Já tinha recebido o apoio da OAB Estadual e agora contamos também esse importante apoio da OAB de Cachoeiro”, destaca.

Para finalizar, Casagrande pontuou projetos. “Estamos em conversas com as entidades para ajudarmos o comércio, que tanto sofreu na pandemia e temos que compreender isso, queremos ajudar para que continuem crescendo e gerando emprego. Vamos levar, depois da eleição, o gás de cozinha para a cesta básica dos capixabas e reduzir o ICMS. Hoje, o gás de cozinha tem alíquota de 17 % e vai cair para 7%, o que será um alívio para o consumidor. Quem mais sofre é quem tem renda menor. Além disso, anunciamos a redução do ICMS do gás natural, gasolina, energia elétrica e das telecomunicações. O nosso segundo turno está focado no confronto de projetos. Estou reafirmando que terei capacidade de governar o Estado com qualquer presidente que for eleito”, completa.

