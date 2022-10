“Tem coisa de Natal, Halloween, bandeira de Lula e Bolsonaro. Tudo num só lugar”: comércio e brasileiros 'piram' às vésperas da eleição

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 18

Uma postagem nas redes sociais trouxe verdades: “gente, o comércio tá caótico. Tem coisa de Halloween, Natal, Copa, Eleição, bandeira do Lula, bandeira do Bolsonaro. Tudo num só lugar”. É só dar uma volta no centro comercial de qualquer cidade do país para ver como a agenda está corrida e o comércio tenda dar conta de tantas datas importantes agendadas por um período tão curto.

gente mais caótico que eu, só o comércio!!! tem coisas de halloween, natal, copa, eleição bandeira do lula, bandeira do bolsonaro… tudo num só lugar 😅 — Fernando Vicent (@nandovicent) October 25, 2022

Para além do mundo real, a internet urgente urgentíssima causa indignação dos usuários mais crédulos. “Cansado de ler a palavra “GRAVÍSSIMO” nesta última semana de eleição e ser só idiotice. Grave é como minha ansiedade tá ficando com tudo isso”.

Cansado de ler a palavra "GRAVÍSSIMO" nessa última semana de eleição e ser só idiotice, grave é como minha ansiedade tá ficando com tudo isso — piscina rasa (@capri_marlon) October 25, 2022

E ansiedade para os próximos dias e meses não falta. Só férias de, talvez, uns quatro anos para ajudar a enfrentar a empreitada. “Não lembro mais da época que não tinha eleição, independente do resultado do dia 30 eu quero esquecer de política por pelo menos quatro anos.

Claro, nem todos podem se dar ao luxo de relaxar e aproveitar os momentos. “Mês que vem tem Enem! Saio da ansiedade da eleição! Ansiedade do Enem!”.

Mas, como dizem, o tempo é relativo… “Faltam 25 dias para a Copa, 60 dias para o Natal, 118 dias para o Carnaval e 39347 dias a eleição. Não aguento mais, dia 30 que não chega”.

Fato é que a eleição tem que chegar logo, afinal, é a saúde dos brasileiros que está em jogo! “Ansiedade, desespero, falta de apetite, dor nas costas, insônia… Essa eleição precisa acabar”.

Ansiedade, desespero, falta de apetite, dor nas costas, insônia… Essa eleição precisa acabar. — Lorena Lima (@lorenalimacd) October 25, 2022

