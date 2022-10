Também repórter da Globo, marido de Susana Naspolini morreu em 2014

Por Redação - Redação 91

A repórter da Globo Susana Naspolini morreu na última terça-feira (25), aos 49 anos, vítima de um câncer na bacia. Seu marido, o jornalista esportivo Maurício Torres, também trabalhou na Globo e morreu em 2014. Juntos, os dois tiveram uma filha, Julia, que hoje tem 16 anos.

Os dois se conheceram em 2001 e ele foi responsável por indicar Susana para uma vaga de repórter temporário na GloboNews. Maurício atuava na área de esporte da Globo, no Rio de Janeiro.

Maurício Torres morreu aos 43 anos, vítima de uma infecção pulmonar. Ele ficou internado por um mês após passar mal em um voo do Rio de Janeiro para São Paulo.

Depois de dois anos nessa experiência, Susana passou seis meses no Canal Futura. Dali, seguiu para uma assessoria de imprensa, até receber um convite do então chefe de produção da Editoria Rio da Globo, Juarez Passos.

No jornal local do Rio da TV Globo, o ‘RJTV’, Susana fez história no quadro de jornalismo comunitário “RJ Móvel”, o qual começou a comandar em 2008. Lá, ela se popularizou pela abordagem na denúncia dos problemas locais em bairros da Região Metropolitana do Rio, sempre com bom humor.

Numa das várias entrevistas que deu ao EXTRA, Susana, que sempre deixou clara sua alegria de viver — no Instagram, inclusive, sua ‘bio’ diz: “Repórter da TV Globo, apaixonada pela vida e a minha FÉ é o que me faz seguir em frente!” —, refletiu sobre a morte.

A jornalista foi autora de dois livros. Antes de “Terapia com Deus”, de 2021, lançou “Eu escolho ser feliz”, de 2019, uma autobiografia que enfatizava sua luta contra o câncer e o otimismo que ela dizia ser seu motor de superação para seguir em frente.

