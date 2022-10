Taça Nosso Esporte Cachoeiro abre inscrições para torneios de futsal e voleibol

Por Redação - Redação 7

Estão abertas as inscrições para a edição 2022 da Taça Nosso Esporte Cachoeiro, competição esportiva disputada por bairros e distritos do município, que retorna após um hiato de dois anos, decorrente da pandemia de Covid-19.

Neste ano, serão disputadas as modalidades de futsal e voleibol, nas categorias masculina e feminina, para atletas amadores, a partir dos 18 anos. No futsal haverá, também, uma competição voltada para crianças entre 9 e 11 anos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), que promove o evento, cada modalidade e categoria contará, no máximo, com a participação de oito equipes – limitada a uma representante por bairro.

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, até segunda-feira (31), na sede da Semesp, localizada no Centro de Manutenção Urbana (rua Agildo Romero, s/n, São Geraldo), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. No último dia, as inscrições poderão ser feitas até as 17h.

A competição de futsal está agendada para ter início no mês de novembro, enquanto o torneio de voleibol começará em dezembro. O cronograma dos jogos, com detalhes sobre os locais e horários das partidas, será divulgado após o término do período de inscrições.

Mais informações e esclarecimentos podem ser obtidos por meio do telefone (28) 3155 5616, no horário das 8h às 14h.

“Estamos muito contentes em retomar a Taça Nosso Esporte Cachoeiro, evento que reúne o espírito da competição esportiva com a harmonia da confraternização social entre as comunidades, por isso, convidamos os bairros de Cachoeiro para formarem suas equipes e participarem dessa competição”, destaca o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.

