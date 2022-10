“Susana morreu de mãos dadas com a filha”, diz mãe da jornalista

Por Redação - Redação 184

Julia Naspolini, de 16 anos, foi fotografada bastante emocionada junto ao caixão da mãe, Susana Naspolini, no velório da jornalista. Susana morreu, aos 49 anos, na noite da última terça-feira (25), por complicações de um câncer de bacia.

A cerimônia de despedida, aberta ao público, acontece na Igreja do Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (27).

Em conversa com jornalistas que estão no local, a mãe de Susana, Dona Maria, revelou que jornalista partiu de mãos dadas com sua filha, Julia, de 16 anos.

“Ela deitava do lado da mãe no hospital e ficou ali, até a mãe falecer, de mãos dadas. E ela ficou bem desorientada mesmo. E eu comecei a ficar muito preocupada em vê-la daquele jeito. Tem gente que não acredita em milagre, mas eu acredito. Foi o milagre da Susana. Quando ela viu que a mãe tinha falecido, disse: ‘é, pessoal, vamos resolver os problemas agora’”, contou Dona Maria.

Foi a jovem, inclusive, quem deu a notícia da morte da mãe na noite de terça-feira por meio das redes sociais. “Oi, amigos, Julia aqui. É com o coração doendo que venho contar pra vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada, mas infelizmente não deu”, anunciou a jovem no perfil da mãe.

