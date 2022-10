Simulação de funeral com “morto” em curso de eventos viraliza na internet

Por Redação - Redação 16

A simulação de um funeral completo, com direito a encenação de choro e “morto”, viralizou nas redes nos últimos dias. A simulação foi realizada por alunos de um curso de eventos em Manaquiri (AM), na última sexta-feira (14). As informações são do site Metrópoles.

A ideia é dar uma expressão mais prática da organização de um funeral aos estudantes.

Nas imagens divulgadas pela prefeitura do município, é possível ver um dos alunos fazendo o papel do “morto” no caixão. Todos os alunos estão de preto, ao redor do caixão, lamentando a “perda”. Alguns até encenam choro pelo luto.

O “morto” ainda recebeu homenagem dos alunos, com fotos e flores. Em uma das imagens, uma aluna simula passar mal durante o funeral, e recebeu atendimento médico dos outros aprendizes.

O local também tinha uma mesa com lanches e espaço para jogar dominó.

O curso, iniciado em julho, foi ofertado pela prefeitura em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

