Sextou na Praça leva show gratuito de samba ao bairro Paraíso, em Cachoeiro

Nesta sexta-feira (21), Alessandra Biato e o grupo Bambas do Samba prometem levar muita música boa à praça João Fardim, no bairro Paraíso, em mais uma edição do projeto Sextou na Praça, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro.

A partir das 20h, eles irão apresentar clássicos que marcaram a história do samba brasileiro, por meio de sucessos de grandes nomes do estilo, como Cartola, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara, Benito di Paula, Grupo Fundo de Quintal, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. A atração é totalmente gratuita.

Essa será a segunda edição do projeto em bairros de Cachoeiro. Antes, as apresentações vinham ocorrendo na Praça de Fátima, na avenida Beira Rio. A proposta do novo formato é levar os shows gratuitos com artistas da cidade para mais perto dos moradores.

“É uma excelente oportunidade de democratizar o acesso a atrações culturais em Cachoeiro e valorizar os artistas da região, por meio do edital de credenciamento. Convidamos todos os moradores do bairro Paraíso e região a conferir e prestigiar os nossos músicos”, destaca Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro.

O Sextou na Praça tem acontecido, quinzenalmente, às sextas-feiras. Há mais duas apresentações previstas: no bairro Rui Pinto Bandeira, com Dim Dim do Cavaco e Trio de Samba, no dia 4 de novembro; e no Aquidaban, com Edgard Pinheiro Convida Fina Raiz, no dia 18 do mesmo mês.

