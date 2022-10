Sextou na Praça leva apresentações musicais a bairros de Cachoeiro

Por Redação - Redação 34

O projeto Sextou na Praça agora é itinerante. A partir desta semana, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) levará os shows para diferentes bairros de Cachoeiro. A primeira apresentação, no novo formato, será nesta sexta-feira (7), às 20h, na praça do ginásio do Nova Brasília, com Dindin do Cavaco e Trio do Samba.

As apresentações do projeto, iniciado em maio deste ano, vinham ocorrendo, quinzenalmente, na Praça de Fátima, na avenida Beira Rio. A proposta, agora, é levar os shows gratuitos com artistas da cidade para mais perto dos moradores, ampliando o alcance do projeto.

Para a apresentação no Nova Brasília, o público pode esperar muito samba de qualidade, com grandes sucessos de grupos como Sorriso Maroto, Mumuzinho, clássicos do pagode dos anos 90 e, também, pérolas do samba de raiz.

“Nós procuramos fazer um show que agrade a todos, atendendo a pedidos do público, sempre que possível. Quem for prestigiar vai gostar bastante”, garante Dindin do Cavaco.

Confira as próximas atrações!

Até meados de novembro, o projeto também visitará praças dos bairros Paraíso, Rui Pinto Bandeira e Aquidaban – confira a programação abaixo.

“O Sextou na Praça está inovando com essa itinerância, levando musica de qualidade a outras praças da cidade. Queremos divulgar e valorizar os artistas cachoeirenses”, ressalta a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Sextou na Praça Itinerante

Dindin do Cavaco e Trio do Samba

Dia 21/10

Local: Praça João Fardim, Paraíso

Hora: 20h

Atração: Alessandra Biato convida Bambas do Samba

Dia 04/11

Local: Pracinha da Cultura Sérgio Sampaio, Rui Pinto Bandeira

Hora: 20h

Atração: Dim Dim do Cavaco e Trio de Samba

Dia 18/11

Local: Praça Elísio Cortes Imperial, Aquidaban

Hora: 20h

Atração: Edgard Pinheiro convida Fina Raiz

