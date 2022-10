Servidores públicos de cidade do ES receberão abono de R$ 1 mil em novembro

Por Redação - Redação 22

Os servidores da Prefeitura Municipal de Vitória receberão um abono de R$ 1 mil no contracheque referente ao mês de novembro. O anúncio foi feito pelo prefeito Lorenzo Pazolini, no final da manhã desta terça-feira (25). Nesta semana, na sexta-feira, dia 28 de outubro, será comemorado o Dia do Servidor.

O valor será pago com recurso próprio da administração. O benefício só foi possível graças à redução de 50% do número de cargos comissionados e ao corte de privilégios. Mais de 17 mil servidores, entre ativos e inativos, vão receber o abono. Prefeito, vice-prefeita e secretários não recebem. Pazolini agradeceu o empenho de todos os servidores públicos, especialmente os de Vitória.

“Nós nos preparamos para fazer os investimentos na cidade de Vitória. Vitória está investindo mais de R$ 1 bilhão na nossa cidade com recursos próprios. É o maior investimento da história da cidade. É o maior investimento per capita entre as capitais do Brasil. Vitória é hoje referência. Temos feito a organização administrativa e financeira e cuidando das pessoas”, disse o prefeito.

Para a concessão do abono, a Prefeitura de Vitória vai enviar o Projeto de Lei (PL) à Câmara Municipal até a próxima segunda-feira (31).

