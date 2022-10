Sentimentos ocultos e paixões proibidas dão tom ao drama “Lágrimas para seu almoço”

Por Redação - Redação 15

“Lágrimas para seu almoço”, um drama no molde Rodriguiano, que descreve as misérias dos sentimentos ocultos, das paixões desenfreadas e proibidas, dos escândalos do subconsciente, dos subterrâneos das mentes inquietas, estará em cartaz no Palácio da Cultura Sônia Cabral dia 28 de outubro. Em cena, os atores Elaine Rowena, Rovilson Santana e a estreante Letícia Sá, revelada através de uma audição, vão dar vida à intensa Clara, o enigmático Otávio e a frágil Adélia, respectivamente.

O cenário do pós-guerra, em um 1949 preso entre dois mundos incertos descreve a pacata cidade mineira de Milagre e sua devoção, movimentada pelos costumes e personagens carregados de ambição e mentiras. Incesto, loucura, transtornos de caráter, dinheiro e tragédias passeiam impunes no universo de Otávio, Clara e Adélia e respingam nos que convivem com a tríade do medo.

A peça Lágrimas para seu almoço foi idealizada por Elaine Rowena em 1998, a partir da admiração da cantora, bailarina, atriz e escritora pelo conjunto da obra do grande dramaturgo Nelson Rodrigues. Na ocasião, após a premiação nacional como escritora do musical “O Guaranizinho” (Concorrência Petrobrás/Lubrax) e do prêmio Fiat/Sharp com “Mil Pedaços de Brasil”, a artista capixaba optou pelos caminhos densos e subterrâneos das dores e misérias psíquicas humanas, soberbamente narrados nas obras polêmicas do “anjo pornográfico”. A montagem foi interrompida em função do mergulho da cantora no universo musical da ópera e sua carreira. Agora, 24 anos depois, a seu convite, o ator e diretor Marchesi Lopes soma-se ao projeto e a obra é finalizada. Ele, inclusive, assina a direção geral do espetáculo teatral. Vale destacar que não se trata de um musical.

Rotina intensa

Para dar a intensidade necessária em cena, os protagonistas vêm, há meses, em uma rotina de ensaios e pesquisas. Preparação corporal com a coreógrafa Lalau Martins e estudos sobre as personalidades dos personagens, que incluem psicopatia e síndrome de borderline, também fazem parte da rotina.

Os artistas também dedicaram-se aos estudos e pesquisas de costumes da época em que se passa a montagem – do comportamento às vestimentas, tudo foi criteriosamente cuidado. Os figurinos levam assinaturas de conceituados profissionais: Ivan Aguilar veste o personagem Otávio, um empresário bem sucedido da década de 1940 e Maíta Motta veste Clara, com impecáveis lingeries. As joias usadas em cena são by Oswaldo Moscon.

Equipe técnica

Um time de profissionais renomados integram a equipe de produção de Lágrimas para seu Almoço: Denis Feijão (sonoplastia), Raonny Bryan Metzker (assessoria dramatúrgica), Luiz Cláudio Siqueira (iluminação), Dayse Maciel (figurinos), Weverson Costa (fotografia) e Márcia Almeida (assessoria de imprensa). Regina Coutinho e Mari Miranda integram a equipe de bastidor.

Os ingressos para a peça estão à venda no site Sympla e custam R$15 (meia entrada). A classificação do espetáculo é de 16 anos.

Serviço

Peça Lágrimas para seu almoço, com Elaine Rowena, Rovilson Santana e Letícia Sá

Data: 28/10 (quinta-feira), às 20h

Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral

Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia entrada)

Ponto de venda: https://www.sympla.com.br/evento/lagrimas-para-seu-almoco/1719253

Classificação: 16 anos

Informações: Instagram.com/lagrimasparaseualmoco

