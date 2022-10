Seis farmácias estão de plantão em Cachoeiro neste domingo (23); confira

Por Redação - Redação 27

Seis farmácias em Cachoeiro de Itapemirim estão funcionando em escala de plantão, neste domingo (23), com atendimento ao público de forma presencial e, também, com entrega em domicílio.

Nos estabelecimentos do Centro, o funcionamento será das 07h às 22h, já nos demais bairros, as drogarias funcionam das 07h às 19h. As informações são fornecidas pela Vigilância Sanitária do município.

DROGARIA CACHOEIRO

Endereço: Praça Jerônimo Monteiro, 89 – Centro, ao lado do René

Tel.: 3511-2478

DROGARIA JÚLIA

End: Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 01 Gilberto Machado – em frente ao CRE

Tel.: 3521-0251

DROGARIA BAIMINAS

Endereço: Rua Dr Deolindo, 123 – Baiminas, na subida do Paulo Pereira Gomes

Tel.: 3526-7677

FARMÁCIA VIDA

End: Rua Mário Imperial, 47 – Ferroviários – Em frente ao Hospital Evangélico

Tel.: 3517-3441

DROGARIA JÚLIA

End: Av. José Félix Cheim, S/Nº – Zumbi – Linha Vermelha – próx. ao Sup. Baratão

Tel.: 3517-1600

DROGARIA JÚLIA

Endereço: Rodovia Ricardo Barbieri, 78 – Boa Vista Em frente ao Supermercado Otavarp

Tel.: 3025-2501

