Santa Casa de Cachoeiro lança edital para vagas de Residência Médica

Por Redação - Redação 18

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro lançou, na última semana, o edital para preencher vagas nos cursos de Residência Médica oferecidos pelo hospital em 2023.

Ao todo, são sete vagas para clínica médica, duas para cirurgia geral e outras duas para medicina intensiva. A duração do curso é de dois e três anos, respectivamente.

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 11 de outubro e o prazo final será no dia 23 de outubro. O valor é de R$ 300 e serão feitas exclusivamente pelo endereço www.ibgpconcursos.com.br.

Durante o curso os médicos passam por toda a rotina do hospital e são acompanhados de perto pelos melhores profissionais da área.

Segundo o diretor de Ensino e Pesquisa da Santa Casa, Alex Rua, a residência médica é uma etapa importante para complementar formação dos médicos, pois aprimora o raciocínio clínico, habilidades práticas e conhecimento científicos.

“Além disso, a residência é um meio para os médicos conquistarem a especialização. Desse modo, os médicos especialista podem conquistar melhores posições no mercado de trabalho, e o principal, prestar atendimento de qualidade para os pacientes”

Após a conclusão da residência, muitos têm a oportunidade de serem aproveitados na própria instituição.

Informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

