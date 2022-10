Rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Cachoeiro define finalistas

Por Redação - Redação 34

Neste domingo (23), serão conhecidos os próximos finalistas do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Cachoeiro. Os dois jogos serão disputados no campo do Grêmio Santo Agostinho, bairro Vila Rica e prometem muita emoção.

A primeira partida, da categoria aspirante, será disputada pelas equipes Santos Dumont e o Zumbi F.C a partir das 12h45. Já na categoria principal, às 15h, os times do Juventude do Zumbi e o Zumbi F.C brigarão por uma vaga na grande decisão, marcada para o dia 6 de novembro.

No último domingo (16), se classificaram, para as partidas finais, as equipes do Botafogo do Gilson Carone (aspirante) e o Máster do Bela Vista (principal)

“Temos acompanhado os jogos e estamos muito encantados com o futebol apresentado. Com certeza, os próximos jogos serão muito eletrizantes”, expressa o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.

O campeonato é uma realização da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) e todos os jogos são abertos ao público.

