Renato Casagrande recebe o apoio do Solidariedade para o segundo turno

Por Redação - Redação 16

Advertisement

Advertisement

O governador Renato Casagrande (PSB-40), candidato à reeleição, recebeu o apoio do Solidariedade para o segundo turno. A reunião aconteceu na última desta terça-feira (18) em Vitória e contou com a direção e os vereadores do partido.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O presidente Estadual do partido, Douglas Pinheiro, falou sobre o apoio ao governador no segundo turno.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui >> https://bit.ly/AQUIWHATS30

“Tomamos essa decisão junto da nossa nacional. Tomamos a decisão da continuidade do nosso Governador Casagrande. 90% da nossa legenda é Bolsonaro e 100% será Casagrande. Da mesma forma que fomos fiéis ao Audifax no primeiro turno, seremos fieis ao Casagrande no segundo turno. Sabemos o que era nosso Estado há mais de 20 anos e não podemos voltar àquele passado. Sabemos que temos dificuldade, mas vimos os avanços com Casagrande. Em nenhum momento nossa legenda fez ataques ao governador e queremos que nosso Estado continue com esse equilibrio”, disse Douglas.

Casagrande agradeceu o apoio: “O primeiro voto é de governador e o segundo é de presidente da república e precisamos colocar o Estado em primeiro lugar. Neste segundo turno temos que dar valor ao trabalho. No primeiro turno o debate nacional contaminou às eleições locais. Aquilo que a gente fez e faz não foi tão valorizado no primeiro turno, mas agora temos que fazer as avaliações dos dois projetos, da vida pessoal, vida familiar, avaliar as propostas e os currículos, os compromissos e a fidelidade. O Estado era contaminado pelo crime nas instituições e conseguimos tirá-los. Eu não disputo a eleição contra Bolsonaro, disputo contra o Manato, e quero contar com vocês ao meu lado nos próximos quatro anos”, disse Casagrande.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].