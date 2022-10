Releitura de A Bela e a Fera será apresentada no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória

Por Redação - Redação 12

A Dourado Produções vai encerrar a semana do Dia das Crianças com uma releitura de um dos maiores clássicos da literatura infantil: A Bela e a Fera. A montagem será apresentada no palco do Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, no dia 16 de outubro, às 17h.

Para encantar a criançada, a produção caprichou em todos os detalhes – marca registrada da Dourado. Os figurinos, confeccionados especialmente para a montagem, são fieis aos detalhes do visual dos personagens, como o vestido amarelo usado pela Bela na famosa cena da valsa com a Fera. O cenário, iluminação, efeitos especiais, trilha sonora e coreografias também contribuem para a beleza e delicadeza do espetáculo.

A montagem capixaba tem o elenco formado pelos atores Rafaela Conceição, Marcus Vinícius, Ulisses Bel Forseti, Raquel Camatta, Thelma Lopes, Paula Calasans, Jasmim Schulz, Vinícius Couti e Ângelo Jantorno.

Sinopse

Filha do inventor Maurice, visto por todos como um louco, Bela é uma jovem inteligente, sonhadora e considerada estranha. É cortejada por Gaston, o cobiçado bonitão da aldeia, e vê nele uma pessoa exibida e arrogante.

A aventura da jovem tem início quando decide sair em busca do pai, que se perde na floresta e é atacado por lobos ao ir à Lyon mostrar sua nova invenção em um concurso, e descobre que ele se tornou prisioneiro em um castelo, onde mora a Fera, que na verdade é um príncipe que foi amaldiçoado por uma feiticeira, quando negou abrigo a ela.

Os ingressos para a apresentação custam R$60 (inteira) e R$30 (meia entrada) e já estão à venda na bilheteria do Centro Cultural Sesc Glória.

Serviço

Espetáculo A Bela e a Fera

Data: 16/10 (domingo), às 17h

Local: Centro Cultural Sesc Glória (Centro de Vitória)

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada)

Pontos de vendas: bilheteria do Sesc Glória e no site http://lets.events/e/a-bela-e- a-fera/

Informações: Instagram: @producoesdourado

Classificação: livre

