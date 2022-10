Em relatório, PRF aponta 111 pontos de manifestações em rodovias

Por Estadão - Estadão 148

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicou 111 pontos de manifestação em rodovias federais brasileiras, conforme relatório com base em informações registradas em sistema interno até as 12h30, enviado a participantes do setor de transporte e obtido pelo Broadcast Agro. Segundo o documento, são 71 interdições, onde o fluxo fica parcialmente impedido, 29 bloqueios, nos quais o fluxo está totalmente impedido, e 11 pontos de concentração, em que um grupo de manifestantes fica fora da rodovia, sem influência no tráfego.

No relatório, populares são apontados como agentes causadores na maioria dos pontos, enquanto em outros são caminhoneiros e outros movimentos sociais. O documento indica protestos em 17 Estados (RS, SC, PR, SP, RJ, MG, ES, MT, MS, GO, AM, AC, RO, RR, PA, RN e AL).

Leticia Pakulski e Isadora Duarte

Estadao Conteudo

