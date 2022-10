Recursos garantem início das obras do Hospital do Câncer de Cachoeiro

Por Redação - Redação 65

Advertisement

Advertisement

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) recebeu um repasse de R$ 7.818.042,45, referente à primeira fase de contratação e execução das obras de construção do Hospital do Câncer do município.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Os recursos fazem parte dos R$ 25 milhões articulados pelo vice-líder do Governo na Câmara deputado Evair de Melo junto à Bancada Federal, que incluiu uma emenda ao Orçamento da União paga integralmente ao Estado

A construção da nova unidade está orçada em R$ 100 milhões e contará com contrapartidas do Governo do Estado e do próprio Hospital Evangélico.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui >> https://bit.ly/AQUIWHATS30

“Para viabilizar esta grande obra, a Bancada Federal capixaba – mediante acordo pactuado com o Governo do Espírito Santo –, garantiu e disponibilizou emenda parlamentar de R$ 25 milhões para a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), e o Estado assumiu o compromisso de construir a unidade, que inclusive já possui as licenças municipais necessárias para o início das obras”, informou o deputado Evair.

Continua depois da publicidade

Depois de entregue, o Hospital do Câncer vai disponibilizar 120 leitos de internação,15 consultórios médicos, 20 vagas de UTI, 20 vagas de semi-intensivo, 25 vagas de quimioterapia e quatro salas cirúrgicas. A unidade será construída em uma área de 20 mil m² doada pelo município, ao lado do Hospital Evangélico, no bairro Ferroviários. Para Evair, a o hospital terá importância estratégica para municípios de todo o Sul Capixaba evitando que os pacientes enfrentem deslocamentos desgastantes em busca de atendimento”.

Hoje, o Hospital Evangélico garante tratamento a 1.700 pacientes oncológicos, mas com a construção do Hospital do Câncer, a unidade vai dobrar sua capacidade. Atualmente, 80% dos pacientes do hospital utilizam o SUS.

No entanto, a meta é atender 100% na nova unidade, que será referência em oncologia não apenas para Cachoeiro, mas para todo o Sul do Estado. A previsão é que as obras sejam iniciadas o quanto antes e entregues num prazo de três anos. A edificação deverá gerar 600 vagas de emprego.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].