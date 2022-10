Raiva humana, Secretaria de Saúde de Anchieta alerta sobre cuidados e proteção

Por Redação - Redação 12

A raiva humana é uma doença que preocupa a saúde pública. É uma zoonose que acomete mamíferos, inclusive o homem, com prognóstico fatal em aproximadamente 100% dos casos, mas evitável. É uma doença passível de eliminação no seu ciclo urbano (transmitido por cão e gato) por existir medidas eficientes de prevenção, como a vacinação humana e animal, a disponibilização de soro anti-rábico humano, a realização de bloqueios de foco, entre outras.

A raiva apresenta dois principais ciclos de transmissão: urbano e silvestre, sendo o urbano passível de eliminação, por se dispor de medidas eficientes de prevenção, tanto em relação ao ser humano, quanto à fonte de infecção. No Brasil caninos e felinos constituem as principais fontes de infecção nas áreas urbanas.

Casos em Anchieta

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, em Anchieta, entre 1º de setembro e 16 de outubro de 2022, foram identificados três animais confirmados com raiva. Segundo o setor, 29 pessoas atacadas por animais este ano, com indicação de tomar as doses da vacina para prevenir contra a raiva humana, não retornaram para completar o esquema vacinal indicado. Em apenas 17 dias de outubro foram registrados 17 casos de atendimento anti-rábico humano no município. Ou seja, pessoas que foram mordidas, arranhadas ou atacadas por animais.

Em nível de Brasil, em 2021, no mês de novembro, foi registrado um caso de raiva humana no município de Chapadinha/MA. Tratava-se de uma criança de 02 anos que foi agredida por uma raposa infectada com variante de canídeos silvestres (Cerdocyon thous). Em 2022, até o dia 02 de agosto, foram confirmados cinco casos de raiva humana no Brasil. Quatro deles em aldeia indígena no município de Bertópolis-MG (sendo dois adolescentes de 12 anos e duas crianças de 4 e 5 anos), e um no Distrito Federal-DF (adolescente entre 15 e 19 anos).

O que fazer após a exposição?

No caso de agressão por parte de algum animal, a assistência de saúde deve ser procurada o mais rápido possível para avaliação, tratamento e condutas, caso necessário.

Quanto ao ferimento, deve-se lavar abundantemente com água e sabão imediatamente. A limpeza deve ser cuidadosa, visando eliminar as sujidades sem agravar o ferimento.

IMPORTANTE: O animal deve ser observado por 10 dias após o ocorrido. Caso o animal adoeça, desapareça ou morra nesse período, informar o serviço de saúde imediatamente.

Quais são os sintomas da raiva?

Mal-estar geral; pequeno aumento de temperatura; anorexia; cefaleia; náuseas; dor de garganta; entorpecimento; irritabilidade; inquietude; sensação de angústia.

Como a raiva é transmitida?

A transmissão ocorre através da saliva do animal contaminado, principalmente pela mordida, mas pode ocorrer por arranhaduras ou lambeduras.

Como se prevenir?

Caso seja mordido por animais, procure atendimento de saúde;

Não toque em animais doentes;

Vacine os animais sadios conforme orientação do veterinário;

Evite contato com morcegos, todos ele podem morder se forem perturbados. Se estiverem contaminados podem transmitir a RAIVA;

Na presença de morcegos, procure orientação do Serviço de Zoonoses do município antes de tomar qualquer atitude. MATAR MORCEGOS É UM CRIME AMBIENTAL.

Nunca toque em um morcego, vivo ou morto. Em caso de contato acidental com o morcego ou contato do morcego com animais domésticos, procurar orientação de profissionais de saúde imediatamente.

IMPORTANTE: A vacinação anual de cães e gatos é eficaz na prevenção da raiva nesses animais, o que consequentemente previne também a raiva humana.

Deve-se sempre evitar de se aproximar de cães e gatos sem donos, não mexer ou tocá-los quando estiverem se alimentando, com crias ou mesmo dormindo.

Nunca tocar em morcegos ou outros animais silvestres diretamente, principalmente quando estiverem caídos no chão ou encontrados em situações não habituais.

Seguir as orientações dos profissionais de saúde, completando seu esquema de tratamento.

