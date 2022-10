Quer curtir o Alemão do Forró em Cachoeiro? O AQUINOTICIAS.COM vai te ajudar!

Por Redação - Redação 116

No próximo dia 19 de novembro, Alemão do Forró vai apresentar um mega show em Cachoeiro de Itapemirim, e o AQUINOTICIAS.COM vai te dar uma forcinha para curtir o show e ainda visitar o cantor no camarim.

Para participar, basta seguir o Instagram @aquinoticias, curtir a publicação do sorteio e marcar dois amigos. O ganhador vai receber um par de ingressos (área vip) com direito a visita no camarim.

O resultado será divulgado no dia 15 de novembro, no portal AQUINOTICIAS.COM. Marque seus amigos e participe!

Alemão do Forró em Cachoeiro

Alemão do Forró, que vem conquistando o Brasil, se apresenta na Capital Secreta do Mundo no dia 19 de novembro. O show será realizado no The Place Belas Artes. Essa será a primeira label com o nome Alemão do Forró Prime, um formato que tem atraído jovens e adultos em outros eventos pelos Brasil.

Além de Alemão do Forró, o evento terá a apresentação da banda Beijo com Mel, Mariana Capaz e Jakin Soares e banda.

Serviço:

Alemão do Forró Prime

Local: The Place Belas Artes

Data: 19 de novembro

Horário: 22h

Atrações: Alemão do Forró, Beijo com Mel e Mariana Capaz, Jakin Soares e DJ’s.

Ingressos: 1º Lote – R$ 30,00

Pontos de vendas: em Cachoeiro de Itapemirim na Western Brasil Moda Country; e em Castelo, na Maxcell.

Vendas na internet: BaladAPP

