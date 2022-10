Projetos de segurança alimentar de Cachoeiro de Itapemirim entre os melhores do ES

Por Redação - Redação 15

Advertisement

Advertisement

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro de Itapemirim teve dois projetos selecionados para a III Mostra de Experiências em Segurança Alimentar e Nutricional do Espírito Santo.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Classificadas entre as 13 melhores propostas inscritas por prefeituras e instituições capixabas, as iniciativas cachoeirenses serão apresentadas no dia 20 de outubro. O evento será realizado no auditório da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), em Vitória.

Com o projeto “Combatendo o Desperdício de Alimentos e a Insegurança Alimentar e Nutricional”, Cachoeiro conquistou a quarta posição. A ação consiste na distribuição de cestas verdes a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Montadas no Banco de Alimentos, as cestas são compostas de vegetais adquiridos por meio de compras governamentais e doações de produtores rurais e empresas, contribuindo para garantir o direito humano à alimentação adequada (DHAA) a centenas de famílias.

O outro projeto cachoeirense, que ficou em 8º lugar, é “Segurança Alimentar e Nutricional: Palestras Destinadas às Famílias em Vulnerabilidade Social, Usuários dos Cras”. Com a iniciativa, a Semdes, por meio do setor de Educação Alimentar e sua equipe de nutrição, orienta os usuários sobre a alimentação saudável e segura, conscientizando sobre como aproveitar o alimento e a importância dos padrões higiênico-sanitários.

Continua depois da publicidade

“Esse é mais um importante reconhecimento às políticas públicas de segurança alimentar desenvolvidas em Cachoeiro. Isso ajuda a consolidar o município como uma referência estadual nessa área e, o mais importante, atesta que as ações estão alcançando os resultados esperados, garantindo melhor alimentação às famílias em risco social”, salientou a secretária de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, Márcia Bezerra.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].