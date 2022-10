Projeto que busca dar mais transparência nas contas públicas é aprovado na CCJ

Por Redação - Redação 14

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para dar mais transparência na contratação das contas públicas. A proposta é de autoria do deputado federal Felipe Rigoni (UNIÃO) e faz parte de uma série de ações apresentadas pelo deputado no combate à corrupção.

“A corrupção é um problema grave que atinge o nosso país e não é de hoje. Infelizmente discutimos mais sobre isso do que ações que vão fazer de fato a diferença na vida das pessoas. Os políticos estão mais tendo que se explicar do que apresentar soluções para transformar o futuro do nosso país”, disse Rigoni.

O que muda com o texto?

O projeto adiciona dois representantes da sociedade civil, indicados pela Controladoria Geral da União (CGU), no Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, que é o responsável por gerir as contratações. Além disso, coloca novas informações no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), como bases de dados, indicadores e sistemas de alerta. A proposta também acrescente no PNCP mecanismos de engajamento da sociedade, como sistema de ouvidoria, canais para envio de denúncias e reclamações, cartilhas, e cursos online.

Outra situação que muda é que a partir da aprovação da proposta, todo contrato antes de ser firmado deverá informar a modalidade da licitação, a duração prevista e os critérios de julgamento e habilitação.

No início deste ano, ao lado da deputada Tabata Amaral e do Senador Alessandro Vieira, Rigoni apresentou outros 12 projetos para combater a corrupção.

“Isso é fruto do trabalho do nosso gabinete compartilhado. Precisamos colocar mais mecanismos de transparência para que as pessoas possam acompanhar de perto todos os gastos do Governo. O dinheiro é público, então a sociedade merece

