Projeto “Itapemirim em Ação” realiza serviços de manutenção nos balneários de Itaoca e Itaipava

Itaoca e Itaipava estão recebendo, durante toda a semana, diversos serviços através do projeto “Itapemirim em ação”. São manutenções e restauro dos passeios públicos; retirada de areia, varrição e lavagem de ruas e avenidas; capina; plantio de vegetação de praia; serviços de pinturas de ruas, postos de saúde e no hospital; limpeza de bueiros; reparos elétricos; retirada de entulhos e galhos; reparação do deck; e poda de árvores.

O projeto é uma força tarefa da Prefeitura de Itapemirim, com mobilização das Secretarias de Obras e Urbanismo; Secretaria de Transportes; Secretaria Regional Itaipava; Secretaria de Meio Ambiente; Secretaria de Serviços Públicos; e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.

Nesse primeiro momento, serão duas semanas de trabalhos pela orla, avenida, e ruas adjacentes de Itaoca e Itaipava. A força tarefa seguirá por outras localidades, percorrendo todo o município solucionando demandas das comunidades.

