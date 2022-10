Procon de Marataízes realiza ação em escola municipal para alertar sobre o consumo consciente

Por Redação - Redação 12

A Prefeitura de Marataízes, através do Procon Municipal, vem realizando nesta semana das crianças uma série de atividades com o objetivo de orientar os alunos da rede municipal de ensino sobre a necessidade do consumo consciente.

Os alunos da E.M.E.F. José Marcelino participaram de diversas atividades lúdicas com sorteios de brindes, além de palestras com exibições de vídeos educativos com diversos temas relacionados ao consumo.

“O objetivo do projeto “Consumo Consciente nas Escolas” é esclarecer, orientar e desenvolver posturas conscientes no ato do consumidor, difundindo conhecimentos sobre os direitos básicos e despertando o hábito de buscar cada vez mais sobre esses direitos e sobre a educação financeira”, reforçou a Diretora do Procon Municipal, Maria de Lourdes Riedel Lemos.

Em breve outras escolas da rede municipal de ensino receberão as atividades do projeto.

