Prestação de contas de 2021 da Câmara de Cachoeiro é aprovada pelo TCE-ES

A prestação de contas da Câmara Municipal de Cachoeiro referente ao exercício de 2021, de responsabilidade do presidente Brás Zagotto, foi considerada regular pela Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), em caráter definitivo.

A regularidade das contas apresentadas por Brás já havia sido atestada anteriormente pela área técnica do Tribunal e também pelo Ministério Público de Contas. A análise é fundamentada em diversos trâmites legais e regimentais, e inclui dados como a consistência das demonstrações contábeis, a execução orçamentária, financeira e patrimonial, ou seja, abrange toda e qualquer movimentação financeira da Câmara de Cachoeiro.

O presidente da Câmara afirma que a decisão do TCE-ES demonstra a seriedade da atual gestão e é resultado do trabalho desenvolvido pela Mesa Diretora, com apoio dos demais vereadores e servidores da Casa.

“Não esperava nada diferente disso. Temos um corpo técnico de servidores muito competente e vereadores que se preocupam com a lisura de cada despesa e cada ato realizado na Câmara. A aprovação do Tribunal vem comprovar que estamos trabalhando de forma honesta, respeitando nosso compromisso com a população de Cachoeiro”, afirma Brás.

