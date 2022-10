Prefeitura e Sebrae avançam na implantação do Programa Cidade Empreendedora em Itapemirim

Por Redação - Redação 9

O Município de Itapemirim e o SEBRAE vêm fortalecendo um diálogo sobre o Programa Cidade Empreendedora. Uma ação para ajudar o gestor público que quer direcionar, acelerar e sustentar o processo de Desenvolvimento Socioeconômico do seu Município. Em uma Cidade Empreendedora, todos têm oportunidades equivalentes e ainda fazem parte das soluções os negócios locais.

O Sebrae tem realizado palestras, como ferramenta de informação e qualificação, nas quais tem participado as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Social, Secretaria de Finanças, Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Assistência Social e Cidadania.

No mais recente encontro, realizado no auditório da Prefeitura, foi apresentado a autoavaliação, retratando a situação atual do município junto ao Cidade Empreendedora, é a pontuação. O relatório aponta as ações necessárias para serem implementadas, visando melhorar a performance de Itapemirim. Dentre as ações estão: Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal; Revisão do Código Tributário; Revisão de Código Postura; Seminário EMPRETEC; Gestão Estratégica de Compras Governamentais; Elaboração do Marco Legal da Inovação Municipal; Ativação de Ecossistemas de Negócios; Implantação do Plano Municipal de Inclusão Produtiva; Planejamento e Implantação das Ações de Inclusão Produtiva na Rede CRAS; Mulher Empreendedora; Despertar para o Associativismo; Prática do Associativismo; entre outros.

Foi tratado ainda sobre a importância de trabalhar uma Educação Empreendedora, com Jovens Empreendedores Primeiros Passos; além da readequação, organização, planejamento e gestão da Sala do Empreendedor; Criação e Estruturação do Serviço de Inspeção Municipal.

Com a implementação das ações apontadas, o Município terá maior capacidade de atrair novos empreendimentos, alavancado o desenvolvimento econômico e social.

