Prefeitura de Presidente Kennedy realiza curso gratuito de Técnicas de Vendas

A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), realizou nesta terça-feira (18) o curso de “Técnicas de vendas” com o objetivo de qualificar os usuários da rede socioassistencial e demais munícipes interessados na área de vendas.

Na ocasião, os munícipes participantes tiveram a oportunidade de aprimorar o conhecimento com vistas ao desenvolvimento de habilidades sobre as técnicas de vendas.

A proposta do curso foi lançada em boa hora, pensando nas vendas de final do ano, já que com a aproximação do Natal, as vagas de trabalho temporário começam a ser abertas. Por meio deste, os munícipes poderão ter mais oportunidade no mercado de trabalho.

