Prefeitura de Itapemirim confirma a terceira morte por febre maculosa no município

Por Redação - Redação 85

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Itapemirim confirmou na tarde desta domingo (9), a terceira morte de paciente por febre maculosa no município. Bruno da Silva Batista, de 31 anos, estava internado há mais de uma semana na UTI do Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A esposa de Bruno, Karoline Pereira da Silva, de 27 anos, morreu no último dia 2, também por febre maculosa. A primeira vítima da doença no município, um homem de 47 anos, morreu no dia 27 de setembro. Itapemirim registrou seis casos confirmados da doença, sendo três positivos e outros três tiveram o resultado negativo.

O prefeito Dr. Antônio Rocha se manifestou nas redes sociais. “Lamentamos profundamente o falecimento de Bruno Batista, de Rio Muqui Pedra. Bruno era um ser humano incrível, prestativo, dedicado, trabalhador. Só temos agradecimento por sua amizade e o seu carinho conosco. A família 11 está de luto. Prestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos neste momento de intensa dor. Rogamos a Deus para que conforte todos os corações. Bruno estava na UTI, e havia testado positivo para febre maculosa. No domingo passado a sua esposa faleceu pelo mesmo motivo. Que Deus conforte os corações dos familiares e amigos”, postou.

A doença é transmitida pela picada do carrapato-estrela (Amblyomma cajennense). A Secretaria de Saúde de Itapemirim acredita que a transmissão da doença tenha ocorrido por meio da picada do aracnídeo contaminado, isso porque o grupo esteve em uma região às margens do Rio Muqui, onde há circulação de capivaras, animais que hospedam esse tipo de parasita.

Continua depois da publicidade

A doença começa de forma repentina com um conjunto de sintomas semelhantes aos de outras infecções: febre alta, dor no corpo, dor da cabeça, falta de apetite e desânimo. Depois, aparecem pequenas manchas avermelhadas que crescem e tornam-se salientes.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].