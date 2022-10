Pop trap nacional direciona novo trabalho do artista alegrense Ococha

Por Redação - Redação 10

Explosão da música contemporânea brasileira, o pop trap é o que há de mais em alta em todo país. Alinhado com as novas criações musicais no cenário da música nacional, Ococha abre as portas no Espírito Santo com o disco ‘Trippy, Flashes n Loves’.

Lançado no último dia 13, o disco é um divisor de águas na carreira do artista. Envolvente, sexy, com samples originais e parcerias de renome do rap e do trap capixaba, Ococha investiu tempo e conhecimento para a concepção artística deste projeto.

‘Trippy, Flashes n Loves’ é fruto dos editais de fomento do Funcultura da Secretaria de Cultura do Estado. Como o próprio Ococha diz na música Slow Wave, segunda faixa do disco, “me julgam pela minha obra, é um mar de gente vindo contra, esquecem que eu surfo na onda”, o projeto é ousado por abordar em suas músicas assuntos pertinentes aos jovens da atualidade, que mesmo sendo julgados erroneamente, seguem criando suas próprias frequências.

Com seis faixas que exaltam relacionamentos, festas, amizades e o cotidiano do próprio Ococha, o disco é um marco para a cena do Caparaó por descentralizar a produção do trap que hoje se concentra praticamente apenas na Grande Vitória, aproximando o estilo musical as demais regiões interioranas.

“Eu busquei estar ainda mais livre para a criação deste trabalho. Foi uma caminhada intensa, um ano de produção intensa. Esse álbum é um registro que eu queria muito fazer, pois em todas as letras existem momentos que me marcaram, com pessoas que eu gosto e valorizo muito”, reflete Ococha, sobre a produção do trabalho.

‘Trippy, Flashes n Loves’ está disponível em todas as plataformas digitais.

