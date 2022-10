Ponte que estava interditada na ES484 em Guaçuí foi liberada para tráfego de veículos

Por Marcos Freire - Marcos Freire 61

A ponte que estava interditada na ES484, em Guaçuí, entre o trevo que dá acesso a Dores do Rio Preto e o trevo que vai para Varre Sai (RJ), está com tráfego liberado desde a tarde desta segunda-feira (24). A obra de recuperação da ponte foi iniciada há oito meses e a demora se deveu a problemas de solo no local, o que exigiu utilização de técnicas de fixação de estacas e vigas mais profundas, como informa o DER-ES, órgão estadual responsável pela obra.

A ponte foi interditada no dia 20 de fevereiro, numa época em que chuvas constantes castigaram a região e o Estado. As obras foram iniciadas ainda no mesmo mês e a interdição trouxe muitos transtornos, já que para completar o percurso, os motoristas precisavam usar outros trajetos, o que aumentava, em muitos quilômetros, a viagem.

Por isso, depois de alguma espera, a Prefeitura de Guaçuí realizou a construção de uma ponte de madeira, na Fazenda Antinhas, ao lado da ponte interditada, que serviu como opção de desvio. A estrutura foi utilizada até a liberação do tráfego na ponte interditada, o que aconteceu nesta segunda-feira.

Logo, o tráfego para quem vem de Bom Jesus do Norte, São José do Calçado e Varre Sai (RJ) em direção a Guaçuí – citando os municípios mais próximo –, assim como vice-versa, já podem seguir pela ES484 sem encontrar qualquer interdição. No entanto, é preciso atenção dos motoristas, porque o local ainda há trabalhadores no local e a pista não está com as pinturas horizontais, o que deve ser providenciado pelo DER-ES em breve, além de ainda haver muita terra das obras. Logo, é preciso cautela no trecho.

