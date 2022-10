Polícia Civil prende “Morango”, apontado como chefe do tráfico de Jesus de Nazaré no ES

Por Redação - Redação 81

O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), com apoio da Gerência de Inteligência (Gint) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SESP), prenderam, nesta sexta-feira (21), o homem apontado como chefe do tráfico do bairro Jesus de Nazaré, em Vitória.

Segundo informações da Polícia Civil, Jeferson da Silva Ramos, de 29 anos, conhecido como “Morango”, foi preso no bairro Araçás, Vila Velha e era o principal alvo da Operação Sicário 4. O suspeito é foragido do sistema prisional desde 2019, quando foi contemplado com uma saída temporária e não voltou mais.

Além disso, de acordo com a Polícia Civil, “Morango” possui uma condenação por tráfico e outra prisão preventiva por associação ao tráfico.

As informações foram passadas pela Polícia Civil durante uma entrevista coletiva. As investigações apuraram que “Morango” assumiu o comando do bairro Jesus de Nazaré depois que Pablo Bernardes, conhecido como “Geleia”, ter sido transferido para um presídio na região Norte do país.

A Polícia Civil afirmou ainda que o suspeito tem uma relação próxima com a organização criminosa atuante outros bairros da Grande Vitória, chefiada pelo traficante Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como “Marujo”, que está foragido.

