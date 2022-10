Pesquisa Ipec: Casagrande tem 49% e Manato 40% no segundo turno no ES

Por Redação - Redação 38

Na noite da última sexta-feira (21), a Rede Gazeta divulgou a pesquisa do Ipec, que revela os índices de intenção de voto para governador do Espírito Santo. O candidato Renato Casagrande (PSB) tem 49%, e o candidato do PL, Manato, 40%. Este é o primeiro levantamento feito pelo instituto após o primeiro turno das eleições.

Entre os eleitores capixabas, 86% afirmam que a decisão do seu voto é definitiva, e 14% declaram que ainda podem mudar de candidato até o dia da eleição. As informações do do g1 ES.

Na pergunta espontânea de intenção de voto, na qual os nomes dos candidatos não são apresentados para os entrevistados, 17% estão indecisos, ou seja, não sabem apontar espontaneamente em quem votariam.

Já os que dizem de forma espontânea que pretendem votar em branco ou nulo totalizam 5%. Essa proporção de eleitores pode trazer movimentações de última hora, segundo o Ipec.

Foram ouvidas 800 pessoas entre os dias 19 e 21 de outubro em 29 municípios capixabas. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04574/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) sob o número ES-04994/2022.

