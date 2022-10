'Pássaro do mau agouro' canta, homem diz ser sinal de morte e é assassinado na Região Serrana do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 1149

Advertisement

Advertisement

Um estranho e trágico caso aconteceu na localidade de Paraju, zona rural de Domingos Martins. No domingo, 16 de outubro, um homem foi assassinado após ouvir o canto de um pássaro que sinalizaria, segundo a cultura popular, a morte de alguém. Silvio Trarbach Stein, de 39 anos, estava em sua casa com dois conhecidos, um homem e uma mulher. Eles estariam usando drogas, informou o delegado Geraldo Peçanha, titular da Delegacia de Polícia de Domingos Martins, em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (24).

Advertisement

Continua depois da publicidade

Depois de ouvir o canto de um pássaro, Sílvio mencionou aos dois que aquilo indicava que alguém iria morrer. O homem, então, sentiu-se ameaçado e entrou em luta corporal com a vítima. Sílvio levou um mata leão e ficou desacordado. Nisso, a mulher sugeriu que amarrassem as pernas do rapaz e, em seguida, atearam fogo nas cortinas da casa.

“Na segunda-feira, a equipe da Polícia Civil, por meio de câmeras e conversas com testemunhas, descobriu que os dois participaram do crime. Então, representamos pela prisão temporária de ambos. A mulher foi presa na terça-feira e o homem apresentou-se na delegacia na quarta. Os dois confessaram, as versões dos dois é igual, o que indica que eles não mentiram”.

A perícia, segundo o delegado, constatou que Sílvio morreu por conta do incêndio, ou seja, ele ainda estava vivo quando foi deixado na casa em chamas. “A mulher, ao contrário do homem, disse que não se sentiu ameaçada pelas palavras de Sílvio. Ela conhecia a vítima e contou que Sílvio seria incapaz de matar qualquer coisa”.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].