Outubro Rosa: palestra gratuita com profissionais de saúde em Cachoeiro na próxima quarta (26)

Na próxima quarta-feira (26), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro vai promover uma palestra sobre cuidados com a saúde da mulher voltada para as servidoras da Prefeitura e o público feminino em geral.

O evento, que irá encerrar as ações alusivas à campanha do Outubro Rosa realizadas pela pasta ao longo deste mês, acontecerá no auditório da escola municipal Zilma Coelho Pinto, no bairro Ferroviários, a partir das 14h30.

A conversa terá a participação de três profissionais da saúde das áreas de nutrição, psicologia e ginecologia, que vão abordar diversos assuntos referentes aos cuidados que as mulheres devem tomar para terem uma vida mais saudável, com foco na prevenção de doenças graves e melhora na qualidade de vida.

“Será uma ação para finalizar um mês de muito trabalho preventivo e de conscientização realizado nos Centros de Referência de Assistência Social. Acreditamos que o conhecimento e a informação podem salvar vidas, por isso, convidamos todas as mulheres de Cachoeiro para participar”, expressa a secretária de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra.

