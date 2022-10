Oportunidade: IBGE disponibiliza 10 vagas de recenseador em Vargem Alta para Censo 2022

Por Redação - Redação 11

Advertisement

Advertisement

O IBGE abre processo seletivo simplificado complementar para contratação temporária de recenseador, para completar equipe na coleta de informações do Censo Demográfico 2022. As vagas são para nível fundamental completo. Em Vargem Alta são 10 vagas para recenseadores e a remuneração é por produção. Não será cobrado taxa de inscrição.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Os interessados devem procurar a sala de trabalho dos agentes, que está localizada no Polo UAB de Vargem Alta, na Rua Vereador Pedro Israel David, nº 500, próximo ao Parque de Exposição, no centro do município. Mais informações pelos telefones (28) 99922-2398 e (28) 99979-8826.

Como os recenseadores são remunerados por produtividade, o IBGE preparou um simulador online, que calcula quanto o profissional vai receber de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário, o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra) e o registro no controle da coleta de dados. A jornada de trabalho recomendável para os recenseadores é de, no mínimo, 25 horas semanais.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].