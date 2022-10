Obras de novo asfalto avançam no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro

Por Redação - Redação 13

As obras de recapeamento asfáltico estão avançando no trevo da Ilha da Luz. Os trabalhos foram iniciados no começo desta semana, com a realização de serviços preliminares como limpeza e fresagem da via.

Agora, a empresa contratada pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, via processo licitatório, está executando a aplicação da nova camada de asfalto, sob supervisão da Secretaria Municipal de Obras (Semo).

Não há interrupções ou desvios no trânsito do local, que segue seu fluxo normal, com eventuais paralisações devido à movimentação de trabalhadores e maquinário pesado. A orientação, aos condutores, é trafegar, com atenção, pela região.

De acordo com a Semo, a expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos na próxima semana, a depender das condições climáticas, uma vez que a chuva impossibilita a aplicação do asfalto.

Mais de 6km de asfalto recuperado

Até o momento, foram contempladas, no programa de recapeamento: as ruas Brahim Depes, José Rosa Machado, Dirceu Alves, São Cristóvão, Joana Carlete Fiorio e Domingos Alcino Dadalto; uma parte da rua Alziro Viana, além das avenidas Fioravante Cipriano, Ubaldo Caetano Gonçalves e trechos da Linha Vermelha e das avenidas Jones dos Santos Neves, Bolívar de Abreu e Nossa Senhora da Consolação. Ao todo, mais de 6 quilômetros de vias já tiveram asfalto recuperado.

