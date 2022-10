No ES, bandidos “serão alcançados, presos ou vão para o IML”, diz Casagrande

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 11

O governador Renato Casagrande mostrou-se firme contra os criminosos que atuam no Estado. Em suas redes sociais, ele postou que “bandido tem que fugir do Espírito Santo. Mesmo! Se não fugirem, se estiverem aqui, serão alcançados, presos ou vão para o IML”. Casagrande continuou, nas redes sociais:

“Aqui, no Espírito Santo, bandido não se cria. Nossas forças de segurança estão preparadas para enfrentar qualquer situação, por mais complexa que seja. Confiamos nos nossos policiais! O capixaba não vai aceitar controle de milícias ou do crime organizado. O combate a todo e qualquer tipo de violência vai continuar”.

A postagem foi feita um dia após o assassinato de dois policiais militares – os soldados Bruno Mayer e Paulo Eduardo Celini – na madrugada do último domingo (16). Quatro suspeitos estão presos e a Justiça, na audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva.

O Governo do Estado, além de decretar três dias de luto, colocou forças policiais de imediato nas ruas a fim de encontrar os bandidos. No domingo (16), o governador fez uma postagem prestando condolências e solidariedade às famílias dos policiais mortos.

“Nossa solidariedade está com a família do soldado Bruno Mayer Ferrani e a do soldado Paulo Eduardo de Oliveira Celini. Duas vidas que perdemos enquanto eles, guerreiros, defendiam o nosso Espírito Santo. Solidariedade, também, com toda a nossa tropa que sofre com essa perda inestimável. É importante saber que esse ato, foi combatido com rigor. Nossas forças de segurança se uniram e conseguiram prender os envolvidos nessa situação lastimável. Bandido não vai ter vez! Estamos preparados para enfrentar qualquer tipo de situação e solucionar toda adversidade. Nossas preces estão com aqueles que sofrem a dor do luto neste domingo”.

