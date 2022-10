Música, arte e cultura no pátio do Santuário Nacional de Anchieta neste domingo (9)

Por Redação - Redação 9

A Prefeitura de Anchieta por meio da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico realiza, neste domingo (9), o Projeto Cultura no Pátio. O objetivo da iniciativa é levar uma vez por mês música, arte e cultura no pátio do Santuário Nacional de Anchieta.

A programação deste domingo começa a partir das 16h com apresentação com o Grupo Capoeira Libertação e logo em seguida, Moxuara (MPB) As próximas edições do projeto irão ocorrer em 6 de novembro e 4 de dezembro.

Programação

09 de outubro:

16h30- Grupo Capoeirar Libertação

17h30- Moxuara MPB

06 de novembro:

16h30- Banda de Jongo Sol e Lua

17h30- Rogerinho do Cavaco – samba e chorinho

04 de dezembro:

16h30- Banda de Jongo de São Mateus

17h30- Serena e Convidados (violão Cajon) MPB

