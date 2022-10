Municípios do Sul do Espírito Santo foram os primeiros no Estado a concluir apuração

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 136

Advertisement

Advertisement

Dois municípios do Sul do Espírito Santo foram os primeiros do Estado a concluírem a apuração dos votos. Dores do Rio Preto fechou às 18h06 e Bom Jesus do Norte, às 18h21. Já Rio Novo do Sul, Atílio Vivácqua, Mantenópolis e São Gabriel da palha concluíram às 18h31. Itarana e Boa Esperança encerraram a apuração às 18h38. As informações são do Tribunal Regional Eleitoral.

Advertisement

Continua depois da publicidade

No Estado, a votação começou às 8h, em 9.239 seções eleitorais. Até às 17h, horário de encerramento do pleito, 229 urnas eletrônicas apresentaram problemas. Desse total, 115 precisaram ser substituídas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].