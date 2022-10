Mulheres do Hip Hop capixaba ganham destaque em livro

Por Redação - Redação 15

Nos últimos anos o Movimento Hip Hop vem ganhando cada vez mais destaque. Como forma de investigar a presença das mulheres nesta cultura, surgiu o livro Mulheres que Rimam, que será lançado no dia 05 de outubro, às 12h, na Galeria de Artes Espaço Universitário (GAEU) da UFES, com distribuição gratuita.

Seja por meio de exposições artísticas, festivais de música ou mesmo na literatura, essa estética questionadora está cada vez mais presente. Dessa forma, o livro traz debates cotidianos da vivência na cidade, tendo como objeto de exemplo as mulheres do Movimento Hip Hop.

Com uma proposta pedagógica, Mulheres que Rimam investiga as protagonistas do Movimento Hip Hop capixaba que ocupam os espaços urbanos utilizando de suas diferentes expressões político-culturais como instrumento de protesto. “O material é uma adaptação de uma dissertação de mestrado. Por isso, foi também elaborada uma cartilha pedagógica para auxiliar na compreensão dos conceitos e mensagens”, conta Carolina Sampaio, autora do livro.

O projeto foi desenvolvido com recursos do edital Funcultura 19/2020 – Culturas Urbanas, que tem o objetivo de apoiar propostas nas áreas do Hip Hop e outras manifestações de rua, visando valorizar essas expressões culturais.

Lançamento

O lançamento conta com a distribuição gratuita do livro e acontece na próxima quarta-feira, dia 05 de outubro, às 12h, na Galeria de Artes Espaço Universitário (GAEU) da UFES, Campus Goiabeiras.

Na ocasião também acontece a exposição Preza!, com trabalhos criativos hibridamente associados em maior ou menor grau à produção artística e à estética da rua. A exposição tem curadoria de Waldir Barreto e co-curadoria de Ficore Kalic e Renato Ren

