Mulher morre após acidente em trevo de Marataízes

Uma mulher morreu na tarde desta segunda-feira (3) depois de se envolver em um acidente na ES 490, no trevo de Lagoa Funda, em Marataízes. De acordo com a Polícia Militar, Aldeiza Tavares Ferreira pilotava uma Honda Biz, que bateu contra um Toyota Corolla.

Iza, como era conhecida na região, morreu no local do acidente. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou prestar socorro, mas a vítima já estava sem vida. Ela morava no bairro Rosa Meirelles em Itapemirim e trabalhava em um clube que fica na Lagoa do Siri em Marataízes.

Aldeiza não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A moto estava com licenciamento vencido e, por isso, o veículo foi removido para um pátio credenciado ao Detran.

O motorista do Corolla fez o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. No entanto, o homem foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim porque a CNH dele está suspensa até o dia 13 deste mês, ou seja, ele não podia assumir a direção de um veículo neste período. Os ocupantes do carro não tiveram ferimentos.

Ainda de acordo com a PM, o carro estava com a documentação regular. O veículo foi liberado para uma pessoa habilitada, escolhida pelo condutor envolvido no acidente. O corpo de Aldeiza foi periciado e levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

