Mulher é presa após esconder drogas na roupa do filho de 3 anos, em Alegre; outros três também foram detidos

Por Redação - Redação 130

Advertisement

Advertisement

A Polícia Militar (PM) informou que prendeu uma mulher de 25 anos, após encontrá-la transportando drogas. O crime aconteceu na noite desse sábado (1°), por volta das 22h, no município de Alegre. Além da suspeita, outros três homens – um de 22 e dois de 26 anos – também foram detidos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

As prisões aconteceram durante abordagem na rua 13 de maio, no Centro de Alegre, realizada por uma equipe de Força Tática do 3º Batalhão. Os policiais chegaram até o quarteto, após informações anônimas, sobre o transporte de drogas em um Gol, de cor cinza.

Os militares então, realizaram um cerco e conseguiram parar o carro. Cinco pessoas estavam no veículo, quatro adultos e uma criança de 3 anos, que estava no colo da mãe. A mulher, natural do bairro São Pedro, em Vitória, segundo denúncias, integra a organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Durante a abordagem, os policiais encontraram R$ 305. Já no assoalho do banco do carona, onde estava a suspeita, foi achada uma mochila infantil, na cor azul, com várias roupas da criança, sendo localizada no bolso de uma bermuda, uma sacola contendo dez pinos de cocaína, prontas e embaladas para serem comercializadas.

Continua depois da publicidade

Segundo a PM, a mulher estava utilizando os pertences da criança para esconder e transportar a droga, no intuito de passar despercebida. Diante dos fatos, os abordados foram encaminhados para a 6ª Delegacia Regional de Alegre. Já o garoto foi entregue a um familiar.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].