Motociclista morre após cair de moto e ser atropelado por carro em Itapemirim

Um motociclista morreu nesta quarta-feira (12) após cair da moto e ser atropelado por um carro. O acidente foi à tarde, na ES 490, em Campo Acima, interior de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, José Márcio Rocha fazia um passeio motociclístico com um grupo de amigos e, ao passar pelo trecho da rodovia Marataízes-Safra, um outro motociclista do grupo se assustou com as câmeras do cerco inteligente e reduziu a velocidade.

José Márcio acabou batendo na traseira da moto do colega e caindo na rodovia. Um motorista que seguia na contramão, em um Chevrolet Prisma, acabou atropelando José. À PM, o motorista disse que não teve tempo de desviar do corpo do motociclista.

Os envolvidos no acidente foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapemirim, onde prestaram depoimento e foram liberados. O corpo do motociclista foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

