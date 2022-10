Mostra Cultural da BRK reúne arte, cultura e conscientização ambiental em Cachoeiro

Por Redação - Redação 9

A Praça de Fátima, em Cachoeiro de Itapemirim, se tornará um grande centro de arte, cultura e conscientização ambiental neste sábado (22), quando acontece a Mostra Cultural Cuidar Mais, com performances de danças, jogral, entre outras manifestações artísticas apresentadas por alunos da Educação Infantil de Cachoeiro. A iniciativa integra as ações do Programa Cuidar Mais, desenvolvido pela BRK em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a rede privada de ensino.

O evento será a partir das 15 horas, no Circo da Cultura. Serão 11 apresentações de escolas da rede municipal de ensino e do Instituto de Pesquisas Educacionais (IPE). A mostra ainda contará com a participação do artista local Vitor Lendários, que fará a recepção do público com música, e da Palhaça Limpinha, interpretada pela atriz Ivny Matos, que apresentará as atrações do evento.

A analista de Responsabilidade Socioambiental da BRK, Micheline Bernabé, destaca que mais de 850 pessoas são esperadas para o evento, que contará com apresentações de 281 crianças. “Esta é a 6ª edição do Programa Cuidar Mais e, a cada ano, notamos que os temas abordados pelo programa estão sendo assimilados com mais facilidade pelas crianças e que o assunto saneamento básico e sustentabilidade já faz parte da rotina das escolas”, conta.

Micheline acrescenta que as escolas deram um retorno muito positivo quanto a maior interação dos familiares com seus filhos no uso jogo lúdico-pedagógico ‘Corrida do Saneamento’, que os alunos receberam em formato impresso. “Essa atividade foi uma ferramenta pedagógica importante para disseminar a cultura do saneamento e contribuir para a aproximação das famílias, cuja participação tem se mostrado cada vez maior”, disse.

As etapas do programa

O Programa Cuidar Mais conta com um formato diferenciado para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental. Na Educação Infantil, o programa leva informações sobre saneamento e saúde, uso consciente da água e cuidados com os recursos naturais aos alunos do Pré II das escolas participantes. Os professores têm o papel de dialogar e incentivar os estudantes a desenvolverem, junto a seus familiares, atividades de conscientização sobre a importância do saneamento e dos recursos hídricos.

A etapa seguinte compreende a “Corrida do Saneamento”, um grande jogo de tabuleiro promovido nas escolas em que os estudantes são os próprios peões, avançando de casa ao responderem perguntas sobre reciclagem, uso consciente da água, descarte correto de lixo, entre outras. A Mostra Cultural Cuidar Mais é a última atividade do programa, quando os alunos apresentam aos seus familiares e convidados o conteúdo didático trabalhado em sala de aula, por meio de apresentações artísticas e culturais.

Serviço

Mostra Cultural Cuidar Mais

Local: Circo da Cultura, na Praça de Fátima, em Cachoeiro de Itapemirim.

Horário: a partir das 15h.

Evento gratuito

EMEB Normília da Cunha dos Santos (matutino). Apresentação: A Água

Instituto de Pesquisas Educacionais – IPE (vespertino). Apresentação: Floresta Mal-Assombrada

EMEB Mª Tereza Brandão de Mello (matutino). Apresentação: Planeta Água

EMEB Prof.ª Cely Santos de Oliveira (matutino). Apresentação: Tempo de ser Feliz

EMEB Governador Eurico Vieira de Resende (matutino). Apresentação: Jogral

