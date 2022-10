Mostra Cultural Cuidar Mais envolveu alunos, familiares e escolas em torno do tema "Meio Ambiente"

Por Redação - Redação 14

Foi um grande sucesso a Mostra Cultural Cuidar Mais, que aconteceu no último sábado (22), em Cachoeiro de Itapemirim. O evento, organizado pela BRK, reuniu cerca de 850 pessoas no Circo da Cultura, na Praça de Fátima, com 11 apresentações de escolas da rede municipal de ensino e do Instituto de Pesquisas Educacionais (IPE).

As atrações incluíram danças, jogral, teatro, entre outras manifestações artísticas apresentadas por alunos da Educação Infantil de Cachoeiro, com idades de 5 e 6 anos. A mostra ainda teve a participação do artista Vitor Lendários, que recepcionou o público com música, e da Palhaça Limpinha, interpretada pela atriz Ivny Matos, que apresentou as atrações do evento.

A Mostra Cultural Cuidar Mais integra as ações do Programa Cuidar Mais – Educação Infantil, desenvolvido pela BRK em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a rede privada de ensino de Cachoeiro, para levar informações sobre saneamento e saúde, uso consciente da água e cuidados com os recursos naturais aos alunos do Pré II das escolas participantes.

Durante o programa, são desenvolvidos diálogos de conscientização sobre a importância do saneamento e dos recursos hídricos, o jogo educativo “Corrida do Saneamento”, e a preparação de apresentações artísticas e culturais com temática voltada ao saneamento e ao meio ambiente, apresentadas pelos alunos na Mostra Cultural Cuidar Mais. Neste ano, 281 crianças participaram das apresentações.

“Tanto o Programa Cuidar Mais, quanto a Mostra Cultural, envolveram, atraíram e aproximaram as famílias e as escolas em torno do tema ‘Meio Ambiente’, o que demonstra a evolução do programa ao longo dos anos, assim como o efeito positivo que ele alcançou no fortalecimento da cultura ambiental e do saneamento entre as diversas gerações”, comenta o diretor da BRK, Marcos Mendanha.

