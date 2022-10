Ministério do Meio Ambiente seleciona oito curtas-metragens de Guaçuí para Circuito Tela Verde

Por Marcos Freire - Marcos Freire 14

Foram selecionados oito curtas-metragens produzidos na Mostra de Vídeos Curtas Ambiental de Guaçuí para a 11ª Mostra Nacional de Produção Audiovisual Independente do Circuito Tela Verde do Ministério de Meio Ambiente. Esses vídeos, agora, serão exibidos em várias partes do Brasil por meio de instituições cadastradas pelo Ministério.

A Secretaria de Meio Ambiente de Guaçuí (Semmam) inscreveu, no mês de julho deste ano, 20 vídeos de curtas-metragens na disputa nacional. Destes, oito foram selecionados e estarão no Circuito Tela Verde (CTV), um evento do Ministério do Meio Ambiente que tem como objetivo estimular e promover ações de educação ambiental por meio da utilização de materiais pedagógicos audiovisuais. São reunidos vídeos selecionados de todas as regiões do País, com conteúdo ambiental que são exibidos em todo o território nacional. Desde a origem do CTV, já foram selecionados 368 vídeos sobre meio ambiente e cadastrados mais de 9 mil espaços exibidores.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Roberto Martins, a exibição dos vídeos de educação ambiental, em várias partes do Brasil, é uma importante ferramenta pedagógica para a conscientização da sociedade. “A exibição dos vídeos será acompanhada de debates, visando promover a reflexão e estimular o desenvolvimento de soluções para os problemas ambientais do país e do município, contribuindo para a implantação de uma cultura ambiental”, afirma.

Abaixo os curtas-metragens selecionados e os links para assisti-los:

“D.O. Alerta” – Escola Municipal Deocleciano de Oliveira (2021) (https://youtu.be/ubEWHL-X0fk)

“Meu nome é arvore” – Escola Estadual Antônio Carneiro Ribeiro (2022) (https://youtu.be/db7gcvt_psU)

“Lixo é um problema meu” – Escola Estadual Antônio Carneiro Ribeiro (2019) (https://youtu.be/XjPZnAzBXKg)

“Sangue, suor e fogo” – Escola Municipal José Antônio de Carvalho (2021) (https://youtu.be/vOd1kz7xj_g)

“Uma chance de sobreviver” – Escola Municipal José Antônio de Carvalho (2019) (https://youtu.be/fgoeE7HerQU)

“O início de um sonho” – Escola Estadual de Tempo Integral Monsenhor Miguel de Sanctis – Escola Viva (2019) (https://youtu.be/oNKTC-f6lFU)

“Se as árvores sumirem” – Escola Municipal Professora Elvira Bruzzi (2022) (https://youtu.be/5xDciWbgT8c)

“O abraço da vida” – Escola Municipal Agrícola de Afonso Claudio (convidada para o evento em 2022 (https://youtu.be/OSrAKX-Ug1M)

