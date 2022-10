Mega-Sena acumula de novo e próximo prêmio pode chegar a R$ 115 milhões

Por Redação - Redação 35

O concurso 2532 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (22), no valor de R$ 99.395.922,56, acumulou pela sétima vez seguida. Com isso, a estimativa é que o sorteio 2533, na próxima quarta-feira (26), pague um prêmio de R$ 115 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Os números sorteados foram os seguintes: 10-14-17-18-23-30.

Os cinco acertos tiveram 259 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 27.167,77 cada. Já os quatro acertos saíram para 18.616 apostas, que ganharão R$ 539,96 cada.

Para concorrer à bolada, basta ir a uma casa lotérica até as 19h e marcar de 6 a 15 números do volante; há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.

