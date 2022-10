Manteiga adulterada em MG tinha fezes e ácido não permitido pelo regulamento federal

Por Redação - Redação 481

Dois empresários mineiros foram detidos na última quinta-feira (20), durante uma operação conjunta da Polícia Federal, Ministério da Agricultura e Ministério Público Federal. Eles são suspeitos de usar gordura vegetal, ácido e fezes na adulteração de manteiga. As informações são do site BHAZ.

A investigação apontou que os donos de um laticínio no Sul de Minas Gerais burlavam a fabricação dos produtos e podem ter lucrado R$ 12 milhões só nos 18 meses entre janeiro de 2021 e julho deste ano.

Operação Alcanos indica a fraude na fabricação da manteiga, com gordura vegetal sendo usada no lugar do creme de leite. O produto usado custa metade do valor do original.

As análises indicaram a presença ainda de ácido sórbico e sorbato (conservante não permitido pelo regulamento federal que rege a produção do laticínio) e coliformes totais e fecais, o que resultou na expedição do pedido de prisão, autorizada pela Justiça, dos dois sócios.

Os proprietários e funcionários do estabelecimento chegaram a impedir as diversas tentativas de fiscalização do Ministério da Agricultura no local. Dada a dificuldade, fiscais recolheram amostras dos produtos no mercado e enviaram para laboratório da Universidade Federal do Pará, confirmando assim a adulteração da manteiga.

A investigação constatou que no primeiro semestre deste ano cerca de R$ 2,4 milhões em produtos usados na adulteração de manteiga foram comprados. O valor total é suficiente para comprar quase 10 mil caixas de gordura vegetal.

Os investigados responderão por corrupção, adulteração de produtos alimentícios, falsa indicação e falsificação de selo federal e ameaça. Caso eles sejam condenados por todos os crimes, podem pegar até 24 anos de prisão.

