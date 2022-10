Lucas Souza anuncia o fim do casamento com Jojo Todynho

Por Redação - Redação 154

Jojo Todynho e Lucas Souza não formam mais um casal. O militar noticiou o fim do casamento por meio de suas redes sociais

Lucas compartilhou uma foto da cerimônia de casamento com a cantora, em que ele aparece dando um beijo em sua testa. O galã fez um desabafo sobre a relação, disse estar passando por um momento de dor, pediu respeito aos fãs e afirmou desejar tudo de bom para a artista.

Os dois se casaram em janeiro deste ano, no Rio de Janeiro.

“Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais!

Em respeito as pessoas que tem um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida aonde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados!

Peço que respeitem esse momento de dor, que não está sendo nada fácil para mim!

Desejo a ela toda a felicidade do mundo e que continue com essa luz e carisma que só ela tem”, legendou ele na publicação.

A cantora foi pega de surpresa enquanto fazia compras no Shopping ao ver o anúncio do término nas redes sociais do então marido.

“Gente, vamos lá. Eu tô no shopping com a minha afilhada então eu vou ser breve, porque eu peguei ela pra passar o final de semana comigo. Hoje eu e Lucas tivemos briga de casal como todo mundo briga e ele tomou a atitude dele e tá tudo certo. Então, se ele tomou a atitude dele tá tudo maravilhosamente bem e é isso. Vamos curtir o sábado. Beijos, e fiquem com Deus”, disse por meio de seus stories Jojo.

Mais cedo, a cantora havia relatado uma crise no relacionamento por conta de falas sobre o fato de ela ter sido a primeira mulher de Lucas Souza. No entanto, em seus stories, Jojo afirmou que Lucas não era virgem antes do casamento: “Lucas tá revoltado comigo, porque o povo tá achando que ele era virgem, não gente pelo amor de Deus não é isso. Quando eu falo que sou a primeira mulher é porque ele teve outras pegações mas nunca tinha namorado assim, sério (…) Pelo amor de Deus, o homem tá bravo rapaz e as pessoas que tiraram de contexto eu não disse que você era virgem, pelo amor de Deus (….)”.

