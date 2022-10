Lideranças empresariais de Cachoeiro apoiam gestão de Casagrande

Por Redação - Redação 24

Por Alessandro Araújo de Paula

Dia a Dia ES

Algumas lideranças empresariais de Cachoeiro de Itapemirim estão apoiando publicamente a gestão de Renato Casagrande (PSB) no governo do estado e afirmam que estão otimistas com a entrada do cachoeirense Ricardo Ferraço como vice na chapa que disputa o comando do Palácio Anchieta.

Na semana passada, um grupo de empresários se reuniu, em Cachoeiro, com Ricardo Ferraço, que pode apresentar suas propostas e seu compromisso com o setor empresarial. Na ocasião, Ricardo, que já foi senador e vice-governador, afirmou que vai se empenhar, caso seja eleito, no fortalecimento da economia e do empreendedorismo.

Na avaliação do presidente do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Espírito Santo (Sindirochas), Ed Martins André, que também dirige a empresa Angramar, é preciso desassociar as eleições presidenciais com a disputa ao governo do Espírito Santo.

“Sempre tivemos uma relação boa com o governador, pois nos atende com presteza, carinho e atenção. E com a chegada de Ricardo Ferraço e a forma dele trabalhar ficou ainda melhor. Tenho certeza que dará um dinamismo ainda maior, pois é um empreendedor, vem do setor privado, conhece bem nossas dores. Estamos muito confiantes”, defendeu.

Para o empresário Eutemar Venturin, da Bramagran, a chapa Renato Casagrande e Ricardo Ferraço é a melhor opção. “Sem desmerecer o outro candidato, esta é a nossa melhor opção, baseado na relação do setor com o governo nestes quatro anos. É um governo que está com as contas em dia. Não temos porque não apoiá-lo”, defendeu.

Para Eutemar, mesmo que muitos empresários estejam mais alinhados com Bolsonaro a nível federal, ele entende que isso não é empecilho. “Penso que o Estado e a sociedade estão acima do interesse particular, pelo menos é como deve ser”, destacou.

O presidente do Credirochas e do Centro Brasileiro de Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), o empresário Tales Pena Machado, da Magban, defende que Casagrande tem se mostrado parceiro da indústria.

“É um governo liberal, parceiro da indústria. Todos os temas que levamos ao governador, ele abraçou na hora. Tem experiência de dois mandatos, já foi senador e tivemos com ele vitórias importantes como a vinda do Cetem – Centro de Tecnologia Mineral”, destacou.

Para o empresário José Antônio Silveira, da Cimef, o Espírito Santo precisa continuar evoluindo. “Agora não é a hora de mudar. Vejo como o melhor nome e ainda mais com a parceria do Ricardo Ferraço. O Estado está organizado, são muitos investimentos que vieram para Cachoeiro”, defendeu.

José Antônio lembrou que o Espírito Santo saiu de um período muito crítico, com notícias negativas nos jornais e começou a evoluir a partir de 2002 com a entrada no governo de nomes como Paulo Hartung, Renato Casagrande e Ricardo Ferraço. “Passamos a ter um estado diferente de lá para cá”, destacou.

O vice-presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro (Acisci), Francisco Carlos Montovanelli, que participou do encontro dos empresários com Ricardo Ferraço, acredita que não há qualquer incoerência em votar em Bolsonaro para presidente e apoiar Casagrande a nível estadual.

“Precisamos escolher o melhor candidato, independente de sigla partidária. E o melhor para o Espírito Santo, na minha opinião, é Renato Casagrande, pelo que ele tem feito. Assim como não tenho dificuldade de declarar meu voto em Bolsonaro a nível federal”, defendeu.

